سيول 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأكد متحدث الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون عقدا محادثات جادة بشأن نزع السلاح النووي.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المتحدث يون يونج تشان قوله أنه "خلال القمة، عقد الرئيسان مباحثات جادة وصادقة بشأن سبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية" مشيرا الى أن الجانبين مازالا يعملان بشأن صياغة بيان مشترك سوف يصدر في ختام القمة.// انتهى //09:37ت م