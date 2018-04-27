وادي الدواسر 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساختتمت كشافة ادارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، أمس , مشاركتها في الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية التي نظمتها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم ، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة الزلفي خلال الفترة 5 – 10 / 8 / 1439هـ ، بمشاركة 30 دارساً يمثلون عددٍ من إدارات التعليم بالمملكة .وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم , أن الادارة تحرص على تأهيل قياداتها في مثل تلك الدراسة رغبة في الوفاء باحتياجات القائد الكشفي ، وتحسين اتجاهاته نحو مهمة قيادة الوحدات الكشفية ، وبالتالي تنمية مهاراته والتأهل للتأهيل المتقدم متى وجدت الفرصة .// انتهى //09:40ت م