جدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستنظم منظمة التعاون الإسلامي والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, ورشة عمل بشأن إطار التعامل مع مسألة اللاجئين في العالم الإسلامي ، يومي 29 و 30 أبريل 2018 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.وتسعى ورشة العمل إلى تحقيق المقصد العام للتوعية بالإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين , والاتفاق العالمي حول اللاجئين بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وتحديد إمكانيات زيادة الدعم لتطبيق هذا الإطار مع التركيز على المشاركة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي في حالات اللاجئين.وسيفتح باب النقاش في الورشة بعد أن تقدم المفوضية والمنظمة مقدمتين وعرضا حول الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين والاتفاق العالمي ، وبعد ملاحظات ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة ومديري أجهزة المنظمة , كما تناقش الورشة إمكانية تنفيذ تحقيق التضامن العالمي وتقاسم المسؤولية من خلال الاتفاق العالمي حول اللاجئين , وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها للانتقال من التصنيف التقليدي للمانحين والدول المضيفة.وتتناول الورشة كذلك الآثار على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ، إضافة إلى كيفية تقاسم المجتمع الدولي المسؤوليات والعبء بقدر أكبر من الإنصاف , وعلى أساس يمكن من خلاله توقعها بشكل أفضل.وتستعرض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ورشة العمل آراءها حول كيفية تحسين النظام الإنساني الحالي في التعامل مع القضايا المتعلقة باللاجئين ، إلى جانب بحث أكبر التحديات الحالية في التعامل مع اللاجئين , وكيف يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الإسهام في التصدي لها ، بما في ذلك العمل من خلال القنوات السياسية والإنسانية والتنموية ، والدور الذي يمكن أن تضطلع به المفوضية العليا للاجئين في تسهيل هذا التعاون وتعزيز تنفيذ منهج تتعدد فيه الأطراف المعنية.ويشارك في الورشة نحو 120 شخصا يمثلون الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة المختلفة ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى معنية.// انتهى //10:00ت م