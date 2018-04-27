بروكسل 11 شعبان 1439 ه الموافق 27ابريل 2018 م واسبدأ وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو اتصالاته صباح اليوم الجمعة مع مسئولي حلف شمال الاطلسي في بروكسل في أول زيارة له لمقر الحلف .واجتمع الوزير الامريكي مع عدد من الدبلوماسيين الامريكيين ، كما عقد اجتماعا خاصا مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ .ويشارك بومبيو في محادثات يجريها وزراء خارجية دول حلف شمال الاطلسي طوال نهار اليوم تتمحور حول العلاقات الاطلسية الروسية وأنشطة ايران المزعزعة للمنطقة والملف الافغاني ورفع نفقات دول الناتو العسكرية .كما يتم التحضير لقمة قادة الحلف المقررة في شهر يوليو المقبل بالعاصمة البلجيكية.م ر // انتهى //10:09ت م