بيروت 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على إنطلاق المرحلة الأولى من إقتراع اللبنانيين في الخارج التي تعد سابقة في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية إذ سيشارك المغتربون اللبنانيون في هذا الاستحقاق من بلدان انتشارهم .وفي آخر التطورات الميدانية التي يشهدها اليمن أخبرت عن قصف قوات الشرعية اليمنية ومقاتلات التحالف العربي التي تقوده المملكة مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي في البيضاء والساحل الغربي وصعدة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.وتطرقت الصحف الى اعلان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع محاربة تنظيم داعش الإرهابي من خلال إشراك دول المنطقة فيها .وسلطت الضوء على ما كشفه مدعي عام باريس فرنسوا مولينس أن السلطات الفرنسية تمكنت من رصد 416 متبرعاً في فرنسا شاركوا في تمويل تنظيم داعش الإرهابي .وأوردت نبأ اللقاء المرتقب بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون اليوم عند الخط العسكري الفاصل الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية قبل عقد قمتهما التاريخية .م ك // إنتهى //10:12ت م