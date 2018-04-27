القاهرة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية.ونشرت في الإطار ذاته، ترحيب جامعة الدول العربية، بالقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.وتطرقت صحف الجمعة إلى المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية المصري سامح شكري غدًا بالقاهرة مع مبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، وستتناول آخر المستجدات على الساحة الليبية.وأبرزت بدء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين بالخارج في الانتخابات النيابية والتي ستنطلق اليوم.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن القمة التاريخية بين الرئيسان الكوري الجنوبي مون جاي إن، و الشمالي كيم جونج أون، التي انطلقت اليوم في قرية "بان مون جوم" الحدودية.م ك //انتهى//10:26ت م