رام الله 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، بوقوع 21 حالة بتر للأطراف جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي.وتحدثت عن ترحيب وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف كل من جمهورية التشيك وجمهورية رومانيا حول عدم نقل سفارة بلديهما إلى القدس.وأولت اهتمامًا بأقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، "إن النظام القضائي الإسرائيلي ينهار عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والإجرام الإسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين، خصوصا الأطفال".وركزت على،تحذيرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مجددا، من العواقب الكارثية للتصعيد الخطير في القتال الذي يؤثر على مخيم اليرموك للاجئي فلسطين في العاصمة السورية دمشق، وعلى المناطق المحيطة به.ونشرت مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيح مايك بومبيو كوزير للخارجية الأميركية، حيث صوت ما نسبته 57 مع ذلك مقابل 42 ضد، ما جعل اختيار ترامب للمسؤول الأعلى في الدبلوماسية الأميركية اختياراً ناجحا.ورصدت، قرار الاتحاد الأوروبي أمس الخميس تمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة لميانمار، كما وضع الإطار القانوني الضروري لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بالإضافة إلى أفراد من شرطة حرس الحدود، وذلك ردا على انتهاكات حقوق الانسان التي تشهدها البلاد.م ر // انتهى //10:47ت م