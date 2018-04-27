القاهرة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسبلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6ر24 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 006ر1 تريليون جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فزاد مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 27ر3 % ليبلغ مستوى 18363 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 81ر0 % ليبلغ مستوى 2292 نقطة، فيما تراجع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 15ر0 % ليبلغ مستوى866 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 8ر8 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 373ر1 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية.ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 01ر66 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 09ر22 %، والعرب على 90ر11 %، بعد استبعاد الصفقات.وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 16ر683 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلت صافي شراء بقيمة 74ر45 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 44ر41 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 56ر58 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 61ر179 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.م ك // انتهى //11:10ت م