الخرطوم 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تصريح الرئيس السوداني عمر البشير أن البرلمان المقبل هو الذى سيجيز الدستور الدائم، قبل أن يُعرض على الشعب السوداني في استفتاء عام ليتجاوز السودان مراحل عدم الاستقرار الدستوري.ونشرت اعلان الخارجية السودانية عن انتهاء المرحلة الأولى لخروج قوات بعثة "اليوناميد" وانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف خروج القوات من سبعة مواقع.ونقلت عن وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي قوله إن المباحثات التي أجراها على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليينبالعاصمة واشنطن، تطرقت لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب وإعفاء الديون والاستفادة من المنح والقروض.وأخبرت عن توقيع السودان ومصر في الخرطوم امس على اتفاق يقضي بأن يبدأ الربط الكهربائي بينهما بـ 300 ميغاواط كمرحلة أولى.وأبرزت شن التحالف العربي أكثر من 43 غارة على مواقع ومعسكرات ومخابئ أسلحة لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة شمال وغرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسلطت الضوء على مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، بان عملية أستانا استنفدت طاقاتها بالكامل نظراًللعدد المحدود من الأطراف المنخرطة فيها.وعرجت على تحذير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمس، من العواقب الكارثية للتصعيد الخطير في القتال الذي يؤثر على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.م ر // انتهى //11:27ت م