بكين 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأشادت الصين اليوم بالقمة بين الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان وحيّت شجاعتهما عادة أن المصافحة بينهما عند الخط العسكري الفاصل بين البلدين تشكل لحظة تاريخية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هيوا تشونين في تصريح أن بلادها تشيد بالخطوة التاريخية التي قام بها الرئيسان ونحيي شجاعتهما وقراراتهما السياسية، معبرة عن أمل بلادها في تحقيق نتائج إيجابية.// انتهى //11:41ت م