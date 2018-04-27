جنيف 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأعلنت الأمم المتحدة عن تعيين السويسرية كريستين شرانر بورجنير مبعوثة أممية في ميانمار ، وذلك خلفا لمقررة حقوق الإنسان أسماء جهنجير التي توفت قبل شهرين .وعملت الدبلوماسية السويسرية التي تولت المنصب الجديد كسفيرة لبلادها في ألمانيا منذ عام 2015 ، كما شغلت عدة وظائف رفيعة المستوي في وزارة الخارجية السويسرية ، ومنها سفيرة لسويسرا في تايلاند في الفترة من 2009 الي 2015 . حيث قامت بالوساطة عام 2010 بين طرفي النزاع عند اندلاع اعمال العنف في تايلاند .كما شغلت بورجنير منصب نايب ادارة القانون الدولي وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية في الفترة من 2004 الى 2009 .وعملت منسقة لسياسات بلادها لمكافحة الاٍرهاب ، وأمينة عامة للجنة الانسانية لتقصي الحقائق .م ر // انتهى //11:42ت م