إسلام آباد 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بأنباء الهجوم الذي تعرض له موقع حدودي للجيش الباكستاني من داخل أفغانستان وأدى إلى مقتل جندي باكستاني، ومقتل باكستانيين اثنين بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأبرزت إعلان باكستان عن قدرتها على التصدي لأي هجوم صاروخي من جانب الهند والرد بقوة على أي اعتداء يهدد سلامتها وسيادة أراضيها.وتابعت اتفاق باكستان وسريلانكا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة العسكرية.وعرجت على تأييد كل من الصين وروسيا لجهود باكستان في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي.وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن مقتل ما لا يقل عن 23 من أفراد قوات الأمن الأفغانية بهجمات نفذتها حركة طالبان في أربعة أقاليم أفغانية منذ إعلان الحركة بدء عملياتها السنوية خلال فصل الصيف .م ر // انتهى //11:50ت م