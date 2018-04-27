الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستستضيف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , الأحد المقبل , رئيس منظمة الأيزو جون والتر لإلقاء محاضرة عامة بعنوان : " أثر تطبيق المواصفات القياسية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض.ويتضمن اللقاء إلى جانب المحاضرة حلقة نقاشية مفتوحة عن المواصفات القياسية ومنظومة البنية التحتية للجودة.ويأتي تنظيم هذا اللقاء ترجمة لتوجه الهيئة نحو تعزيز التعاون مع هيئات التقييس الدولية والإقليمية، لتعزيز القدرات الوطنية في مجال المواصفات القياسية وغيرها.ودعت هيئة المواصفات المختصين والمهتمين للحضور من خلال التسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa .يشار إلى أن المملكة فازت مؤخراً بعضوية مجلس إدارة منظمة الايزو، وتقوم هيئة المواصفات بتمثيل المملكة كأحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة العريقة والرائدة.// انتهى //11:52ت م