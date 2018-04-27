تونس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسبدأت في العاصمة التونسية الليلة الماضية ، فعاليات الدورة التاسعة عشر للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ، التي تحل فيها المملكة العربية السعودية ضيف شرف.واستعرض مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان في كلمته الافتتاحية برنامج الدورة الحالية للمهرجان الذي يستمر أربعة أيام تحت عنوان " نصرة القدس العربية " وتتضمن جلسات حوارية وورش عمل متنوعة مهنية وإخبارية وهندسية ، إضافة إلى حفلي الافتتاح والاختتام وتظاهرات فلكورية وسينمائية ومجموعة من المسابقات والتكريمات لعدد من ضيوف الدورة.وعد اختيار المملكة ضيف شرف إضافة مهمة للمهرجان ، وعلى مستوى الفقرات الإعلامية والثقافية والفنية التي ستقدم خلال أيام الدورة الحالية.من جانبه أكد وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين أهمية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في لم شمل النخب العربية في مجال الإذاعة والتلفزيون ومنح فرص تبادل التجارب والخبرات، وقال: إن اختيار المملكة ضيف شرف يستوجب الاحتفاء بها كرمز ثقافي وديني وركيزة مهمة في المشهد الإذاعي والتلفزيوني العربي .بدوره أشار رئيس وفد المملكة إلى المهرجان المستشار بهيئة الإذاعة والتلفزيون سعد بن محمد الجريس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، إلى أن وجود المملكة وتأثيرها الكبير على الصعيدين العربي والدولي جعل من حضورها كضيف شرف لهذه الدورة أمراً مميزاً ، خاصة من خلال ما ستقدمه من فقرات ومشاركات متنوعة في عدد من الفعاليات بداية بحفل الافتتاح ومروراً بالعروض الفلكلورية والسينمائية ، فضلاً عن المشاركة في معرض " الأسبو " وفي ندوة ثقافية بعنوان " الإعلام السعودي الجديد : ذراع لرؤية 2030 " .إلى ذلك أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي في تصريح مماثل أن حضور المملكة كضيف شرف على المهرجان سيكون متميزاً بما يليق بمكانتها اليوم بين الدول وما تعيشه من تطور ونمو متصاعد على جميع المستويات.وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية السعودية.وكان قد سبق حفل الافتتاح عقد حوار مهني حول تقنية الديناميكية العالية للصورة ( HDR ) والاستديو التلفزيوني ببروتوكول الانترنت ( Studio ـ IP ) والبث الإذاعي الرقمي وعروض مختلف ( Demo ) ، كما شهد اليومين الماضيين عقد اجتماعات المجموعات الهندسية لاتحاد إذاعات الدول العربية .م ك // انتهى //11:53ت م