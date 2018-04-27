تونس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسركزت الصحف التونسة الصادرة اليوم على نبأ وصول القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى ليبيا بعد فترة من العلاج بفرنسا.وانشغلت بمستجدات الأحداث في الأراضي المحتلة مع تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن الإحصائية التراكمية لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المشاركين على الحدود الشرقية للقطاع في مسيرة العودة السلمية منذ 30 مارس وحتى الآن وصلت إلى 40 شهيداً و 5511 مصابا بجروح مختلفة واختناق بالغاز.وتناقلت إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريق خبرائها زار موقعا ثانيًا للهجوم الكميائي في دوما قرب دمشق للقيام بالبحوث اللازمة.و تناولت إعلان السلطات الفرنسية أنها تعرفت على 416 متبرعاً شاركوا في تمويل تنظيم "داعش " الإرهابي .م ك // انتهى //11:57ت م