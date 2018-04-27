الطائف 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساُختِتمَ،أمس، بمطار الطائف الدولي، البرنامج التدريبي "مهارات التعامل مع السائح"، الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة لمطار الطائف الدولي.واستهدف البرنامج الذي يأتي في إطار استعدادات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطبيق التأشيرة السياحية , موظفي مطار الطائف الدولي والجمارك والجوازات والأمن العام والخدمات الأرضية، وجميع العاملين الذين لهم علاقة بشكل مباشر مع السائح، كما يسهم البرنامج في التعريف بالسياحة الداخلية وأنماط السياحة، وآثار السياحة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .وتسعى الهيئة العامة للسياحة من خلال البرنامج التدريبي إلى الوصول إلى جميع من لهم علاقة مباشرة مع السائح وزوار المحافظة، بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم لخدمة القطاع السياحي النشط بالمحافظة، وتقديم خدمات سياحية بمهنية واحترافية عالية، من خلال الاستقبال الحسن والتعامل الراقي مع السائح وزوار المحافظة، بما يعكس الصورة الحقيقية لأخلاق المواطن السعودي المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وتعامله الحسن مع جميع زوار المحافظة.// انتهى //12:25ت م