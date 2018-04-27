عمّان 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستأهل المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى بطولة الأسياد في إندونيسيا بعد حصوله على المركز الثاني لبطولة ألعاب غرب آسيا الثانية لكرة السلة على الكراسي المتحركة ، بعد خسارته في المباراة النهائية التي أقيمت يوم أمس في العاصمة الاردنية عمّان.وحقق لاعبا المنتخب السعودي عبدالرحمن الشعلان وعصام بعيطي جائزة أفضل لاعبين في البطولة.وشهدت المباراة تفاعلا من أعضاء السفارة السعودية في عمّان والملحقية الثقافية السعودية بعد أن وجه سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود دعوة للجمهور السعودي المتواجد في عمّان لمؤازرة المنتخب السعودي،من الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية و المتواجدين في العاصمة الأردنية، كما شهدت حضورًا من أطفال مدراس ذوي الاحتياجات الخاصة الذين شكلوا دعما وتأييدا لمنتخبهم أثناء مباراته النهائية مع المنتخب العراقي.م ر //انتهى //12:30ت م