عمان 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره البريطاني بوريس جونسون بأن لا حل عسكري للأزمة السورية.وسلطت الصحف للضوء على تصريحات وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس ، بعدم توصل واشنطن لقرار بشأن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.وأشارت إلى تحذير الأمم المتحدة من الأوضاع الصعبة التي تعيشها مدينة الرقة السورية في ظل تدمير وتخريب مباني المدينة ،بالاضافة إلى ما يسود مدينة ادلب من وضع إنساني كارثي بعد وصول عشرات آلاف من النازحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي.واهتمت الصحف بتوعد وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بأن تضرب بلاده إيران وقواعدها بالمنطقة.وسلطت الضوء على القمة التاريخية بين رئيسا الكوريتين التي عقدت اليوم عند الخط العسكري الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية.م ر // انتهى //12:32ت م