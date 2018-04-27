نجران 11 شعبان 1439هـ الموافق 27 أبريل 2018م واسالتقى مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي عطشان، بمقر الفرع أمس، مدير إدارة مرور المنطقة العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.وجرى خلال اللقاء التنسيق بين الجهتين لوضع لوحات السلامة المرورية على طرق وزارة النقل، وسرعة معالجة النقاط السوداء، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى مناقشة عدد من النقاط التي تمت معالجتها.//انتهى//12:46ت م