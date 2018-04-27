الطائف 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساحتفىت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف ، باليوم العالمي للمتاحف، الذي يقام هذا العام تحت شعار "المتاحف وفضاءات الأنترنت.. مقاربات جديدة.. جمهور جديد"، بتنفيذ عدد من الفعاليات المنوعة، بمتحف قصر شبرا التاريخي و متحف الشريف بحي أم السباع، تحاكي الحياة الاجتماعية في الزمن القديم، والحرف المهنية القديمة، وأدوات الحرث والزراعة والقوافل التجارية القديمة، إضافة إلى عرض إلى وسائل النقل القديمة والسيارات الكلاسيكية ، واستهدفت الفعاليات جميع شرائح المجتمع .وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف إلى تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع، بوصف المتحف مركزاً علمياً يسهم في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، فضلاً عن التعريف بثقافات الأمم والشعوب من خلال عرض المقتنيات المتحفية ، إضافة إلى تنمية الشعور الوطني لدى المواطنين وتثقيف المجتمع بالتراث الوطني وما تحويه بلادنا من إرث حضاري، وإبراز الدور المهم للمتحف كونه مؤسسة مجتمعية تعزز ثقافته وتنمي شعوره الوطني تجاه ذاكرته الوطنية إضافة الى دورها التعليمي والتربوي .// انتهى //13:06ت م