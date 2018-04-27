طوكيو 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساعلنت الكوريتان اليوم اتفاقهما المشترك بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي .وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الاتفاق جزء من إعلان مشترك صدر عقب القمة التاريخية التي عقدها رئيسا كوريا الجنوبية مون جاي-إن وكوريا الشمالية كيم جونغ-اون صباح اليوم في قرية بامونجوم الحدودية.وأكدتا الكوريتان في الاعلان الذي وقعه رئيسا البلدين على هدفهما المشترك بجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووي" وانهاء عقد الانقسام والمواجهه وفتح عصر جديد للمصالحة والسلام .وتضمن الاعلان اتفاق الكوريتين على مناشدة المجتمع الدولي بتقديم الدعم والتعاون من أجل اتمام عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية .// انتهى //13:30ت م