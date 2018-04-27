مكة المكرمة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 ابريل 2018 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بـإدارة تعليم الكبار أمس, باختتام برامج النشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد بمدارس الإصلاحية بالعاصمة المقدسة لمدرستي معاوبة بن أبي سفيان الابتدائية ومتوسطة وثانوية الإدريسي , وذلك بسوق مكة مول.وعبّر المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي عن سعادته بهذا الحفل الختامي الذي من خلاله تتحقق أهداف سامية ونبيلة بإبراز أعمال ومناشط طلاب مدرستي معاوبة بن أبي سفيان الابتدائية ومتوسطة وثانوية الإدريسي بإصلاحية العاصمة المقدسة، مشيداً بما شاهده – في المعرض المصاحب للفعالية - من أعمال مميزة تنم عن مهارات عالية اكتسبها أولئك الطلاب، وجسدوها للمجتمع باحترافية عالية، ومهارات متقنة.من جهته أكدّ مدير إصلاحية مكة المكرمة العقيد عبدالله بن سعد المالكي أهمية الجهود التي تبذلها إدارة الإصلاحية بالعاصمة المقدسة لاستصلاح النزلاء والعودة بهم إلى الطريق الصحيح والبعد بهم عن مواطن الجريمة مشيداً بالشراكات الناجحة مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولجنة تراحم حيث أثمرت تلك الشراكات عن مخرجات أثبتت نجاحها في إعادة السجين إلى الاندماج في المجتمع وهو يحمل سلاح العلم والمعرفة بما يضمن استقامته سلوكاً وأخلاقاً وعلماً وإخلاصاً لأسرته ومجتمعه ووطنه.من جانبه أشاد مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة فهد بن مزيد الشلوي بالتعاون المثمر بين وزارة التعليم ممثلة بإدارة تعليم مكة المكرمة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة السجون بمكة ولجنة تراحم من أجل خدمة ورعاية هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع والاهتمام بسجناء الإصلاحية من خلال تعليمهم وتوعيتهم وإرشادهم، وتقديم البرامج التنشيطية لهم.وفي نهاية الحفل تم التكريم جميع المشاركين في البرامج من قطاعات التعليم والداخلية والإعلام .// انتهى //13:31ت م