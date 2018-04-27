لندن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على معدلات نمو الاقتصاد البريطاني التي سجلت 0.1% في الربع الأول من هذا العام وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.ونشرت أنباء عن الزيارة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة المتحدة في 13 من يوليو القادم .وأشارت تأكيدات تصريحات كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مايكيل بارنير حول طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الاتحاد الأوروبي منح الشركات المالية البريطانية إمكانية بيع خدماتها في السوق الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.ولفتت إلى لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-اون مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن اليوم ، في أول خطوة من نوعها تجمع بين رئيسين كوريين منذ أكثر من عقد.م ك // انتهى //13:36ت م