طوكيو 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالقمة التاريخية التي عقد بين الكوريتين اليوم الجمعة ، داعيا بيونغ يانغ إلى القيام بأعمال ملموسة في ما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من المسائل .ورحب آبي في تصريح صحفي بهذا التحرك الايجابي نحو حل شامل للمسائل المختلفة المتعلقة بكوريا الشمالية ، معربا عن أمله في أن تقوم كوريا الشمالية بأعمال ملموسة خلال هذا الاجتماع والقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.// انتهى //13:40ت م