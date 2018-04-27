سياسي / رئيس الوزراء الياباني يشيد بالقمة الكورية ويأمل في أن تسفر عن أعمال ملموسة
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
طوكيو 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس
أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالقمة التاريخية التي عقد بين الكوريتين اليوم الجمعة ، داعيا بيونغ يانغ إلى القيام بأعمال ملموسة في ما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من المسائل .
ورحب آبي في تصريح صحفي بهذا التحرك الايجابي نحو حل شامل للمسائل المختلفة المتعلقة بكوريا الشمالية ، معربا عن أمله في أن تقوم كوريا الشمالية بأعمال ملموسة خلال هذا الاجتماع والقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
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