لندن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسسجل الاقتصاد البريطاني انخفاض في نمو اقتصاده بوتيرة أبطأ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بـ 0.4٪ في الربع الرابع من عام 2017، وهو يعد ابطأ نمو منذ عام 2012.وأفادت بيانات رسمية من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم بأن ذلك التباطؤ كان نتيجةً تراجع معدل النمو في قطاع الانشاءات الذي انخفض بنسبة 3.3% .م ك // انتهى //13:42ت م