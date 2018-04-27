الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشوون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحناكية، ومكتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركز الصويدرة.وبدأ جولته التفقدية بتكريم عدد من منسوبي المساجد بالصويدرة من أئمة وخطباء ومؤذنين على انضباطهم بمساجدهم، وتنفيذ ما يردهم وما يبلغون به من تعليمات الوزارة والفرع.وعقد فضيلته اجتماعاً بموظفي المكتب، ومراقبي المساجد بالصويدرة، مذكراً إياهم بشرف التكليف بخدمة بيوت الله ــ عزوجل ــ، عقب ذلك قام التويجري بجولة على مرافق المكتب، مطلعاً ومستمعاً لإنجازات المكتب واحتياجات موظفيه.وزار التويجري المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمركز، اطلع خلالها على سير العمل فيه وأعمال المكتب والمناشط الدعوية والمحاضر، وما سيتم خلال الفترة القادمة من برامج.ووقف المدير العام على جامعي الصويدرة وجامع هليل رباح السحيمي للاطلاع على ما تم رصده من ملاحظات وبحث كيفية تلافيها بشكل عاجل.عقب ذلك زار إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحناكية، والتقى خلالها موظفي الإدارة ومراقبي المساجد بالمحافظة، ناقش معهم ما يحتاجونه، وما يواجههم من صعوبات وبحث آلية حلها، والرقي بالعمل المناط بهم في خدمة بيوت الله والدعوة إليه، ثم اطلع فضيلته على مرافق الإدارة والأعمال المكلف بِهَا منسوبيها، عقبها زار جامع عفتان، مختتماً جولته التفقدية بزيارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، وتابع فيها العمل بمرافق المكتب، يرافقه مدير المكتب الدكتور موسى الحيسوني، وشاهد فيلماً وثائقياً تضمن تاريخ تأسيس المكتب وما أنجز خلال الأعوام الماضية من جهود وإنجازات ودورس وبرامج توعوية ومحاضرات.من جهته أوضح فضيلة المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، أنه وبزيارة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، والمكتب التعاوني بمحافظة الحناكية، ومكتب المساجد والدعوة والإرشاد، والمكتب التعاوني بمركز الصويدرة التي تمت يوم أمس تختتم الجولات التفقدية الأولى على كافة الإدارات والمكاتب التعاونية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //14:43ت م