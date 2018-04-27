الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية أمس الخميس ، أبطال نهائي بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة لمنصتي البلايستيشن والـ XBOX المؤهلة لنهائيات كأس العالم في لعبة FIFA18 ، وذلك بقاعة البيلسان بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة.وفاز بالمركز الأول في منصة البلايستيشن اللاعب عبدالرحمن المصري وحصوله على كأس البطولة والتأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم، وفاز في جائزة المركز الأول في منصة XBOX اللاعب عبدالله الجودي وحصوله على كأس البطولة وكذلك التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم.وبعد فوز اللاعبان بالمركز الأول في كلا المنصتين شاركا في نهائي بطولة كأس السوبر التي تجمع بطلا المنصتين، وتوج اللاعب عبدالرحمن المصري بالمركز الأول وكأس السوبر وجائزة قدرها 375 ألف ريال ، في حين جاء اللاعب عبدالله الجودي في المركز الثاني في السوبر وحصولة على جائزة 250 ألف ريال.وحصل أصحاب المركزين الثاني في المنصتين اللاعبان فهد محمد وخالد العوفي على جائزة مالية قدرها 125 ألف ريال لكل لاعب ، كما حصل اللاعبين المشاركين والحاصلين على المركز من الثالث وحتى الـ8 في كلا المنصتين على جوائز مالية قدرها 10500 ريال لكل لاعب.وقد بدأت البطولة من الـ24 من شهر أبريل الجاري، في منصتي البلايستيشن والـ XBOX، كأول مرة في المملكة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.وشارك في البطولة 64 لاعبا من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر ، حيث تأهلوا مباشرة من التصفيات الأولية للبطولة التي أقيمت عن طريق الأون لاين، شاركوا مناصفة في المنصتين.يذكر أن التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات البطولة، قد شارك بها 6091 لاعباً في الفترة من 28 مارس وحتى 15 أبريل، قبيل انتقال الفائزين للتصفيات النهائية التي اختتمت اليوم.وتعد البطولة أحدى البطولات المعتمدة من شركة EA SPORTS™ وهي الشركة المسؤولة عن لعبة FIFA18 عالمياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، والتي يشارك فيها أفضل لاعبي العالم في اللعبة وذلك للمشاركة في نهائيات كأس العالم.// انتهى //14:45ت م