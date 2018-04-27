المكلا 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسوصلت إلى مدينة المكلا أمس ، 10 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 15 ألف كرتون من اللحوم.وكان في استقبال المساعدات التي ستوزع بمدينة المكلا مدير عام مديرية المكلا عوض بن هامل، وعضو مجلس أمناء ائتلاف الخير الشريك المنفذ للمشروع صالح باناعمة، وعدد من أعضاء اللجان المجتمعية التابعة للسلطة المحلية بالمديرية.وتضمن المشروع توزيع 15 ألف كرتون من اللحوم تزن 180 طنًا، يستفيد منها 270000 فرد ، من الفئات الأكثر احتياجًا في المكلا، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.وشكر مدير عام مديرية المكلا عوض بن هامل في تصريح صحفي، المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهودها الكبيرة في إغاثة الشعب اليمني.وقال بن هامل :إن هذه المكرمة ليست غريبة على المملكة العربية السعودية، فهي نعم الشقيق والجار لليمن، مشيراً إلى أن توزيع المساعدات سيتم عبر اللجان المجتمعية في جميع أحياء المكلا، لتصل إلى مستحقيها بشكل سلس وسريع.من جهته أوضح عضو مجلس أمناء ائتلاف الخير الشريك المنفذ للمشروع أن توزيع اللحوم سيتم بتنسيق وإشراف كامل من السلطة المحلية بمديرية المكلا، وثمن باناعمة جهود المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب اليمن في أحلك الظروف.يذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار مشروع توزيع 70 ألف كرتون من اللحوم على الفئات الأكثر احتيجًا في محافظات حضرموت، مأرب، المهرة، شبوة.// انتهى //14:51ت م