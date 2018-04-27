مأرب 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس، رحلة ترفيهية للأطفال الذين زجت بهم الميليشيات الحوثية في ساحات القتال، وتأتي الرحلة في إطار المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الذي يموله المركز وتنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني في عدد من محافظات اليمن.وتجل الأطفال خلال الرحلة في حديقة مأرب العامة، مستمتعين باللعب والمسابقات الترفيهية والثقافية، سعيًا من المركز لإبعادهم عن الصدمات النفسية والسلوك العدواني، وإعادتهم إلى أجواء الطفولة التي افتقدوها.// انتهى //14:58ت م