الرس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسشهد طريق الجنوب بمحافظة الرس أمس إقبالاً من المتنزهين وهواة الرحلات البرية، للاستمتاع بمناظر السيول التي احتضنتها الأودية، والفياض التي ارتوت بعد هطول الأمطار.ويحظى طريق الجنوب بالرس بعدد من المواقع والتضاريس الطبيعية الجميلة المتنوعة التي تزدان مناظرها مع جريان المياه فيها بعد هطول الأمطار بغزارة ومنها وادي النسا، وجبال أمره، وجبل كير، وفيضة الشامي، وجبل سواج، والدحلة وغيرها،وتشتهر تلك المناطق بالشعاب، والطلح البري، ومن أشهر الأودية بالمحافظة وادي الرمة الذي يقع شمال الرس.// انتهى //15:02ت م