الدمام 11 شعبان 1439 هــ الموافق 27 أبريل 2018 م واستلقت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أمس الخميس ( ١٢٩ ) بلاغاً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة ، منها ( ٤١ ) بلاغاً لحالات حوادث مختلفة و( ٨٨ ) بلاغ لحالات مرضية عبارة عن أزمات تنفسية وغيرها من الحالات المرضية.ودعا الهلال الاحمر بالشرقية المواطنين والمقيمين المبادرة بإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) عند حدوث أي عارض صحي - لا قدّر الله -، وخاصة من اللذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس والابتعاد عن الأماكن المفتوحة والمعرضة مباشرةً للغبار، بالإضافة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وإتباع قواعد السير، متمنياً التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.// انتهى //15:04ت م