الباحة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستمكن رجال مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، من إحباط محاولة توزيع أكثر من 7 الآف حبة من الحبوب المحظورة، والقبض على مروجها.وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات بالباحة في بيان لها أن رجال مكافحة المخدرات تمكنوا من القبض على مروج مخدرات، كان يتطلع لترويج 7000 حبة من الحبوب المحظورة خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي، وذلك في عملية استباقية تعد الأكبر بالمنطقة, وتم العثور على مبالغ مالية لدى المروج, وسلاح ناري.‎وطالبت مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم في مثل هذه الأوقات، حيث يتم استغلالهم ونشر السموم بينهم.// انتهى //15:11ت م