الكويت 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسرحبت دولة الكويت اليوم ، باللقاء التاريخي الذي جمع رئيسي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأسفر عن التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين .وأشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بشجاعة الرئيسين وسعيهما لنزع فتيل التوتر في منطقة شبه الجزيرة الكورية مرحبًا بما صدر عن القمة من بيان يكمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مع نهاية هذا العام ويؤكد نهاية الأعمال العدائية بين البلدين بكافة أشكالها الأمر الذي سيعيد إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية وإلى العالم آمنه واستقراره .وأعرب المصدر عن الأمل في أن يشكل هذا الاتفاق التاريخي بما تضمنه من قرارات مهمة نموذجًا لوضع نهاية لما يشهده العالم من نزاعات وبؤر توتر لينعم بالأمن والاستقرار .// انتهى //15:51ت م