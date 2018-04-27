نجران 11 شعبان 1439هـ الموافق 27 أبريل 2018م واسواصلت أمانة منطقة نجران جهودها بإنجاز أعمالها في مبادرة إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، داخل الأحياء بمدينة نجران،وذلك ضمن محاور حملة "معالجة التشوه البصري" في الأسبوع الرابع من انطلاق الحملة، بهدف القضاء على العشوائيات، ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن الفرق المتخصصة قامت بصيانة وإصلاح 5742 متراً مربعاً من الإسفلت، وإصلاح 218 متر مربع من الأرصفة بالأنترلوك، بالإضافة إلى عمل 72 متر طولي، كما تم دهان 3500 متر طولي من بردورات الأرصفة داخل مدينة نجران.// انتهى //15:57ت م