جدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسنفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة امس ، ورشة عمل بعنوان "الأمن الرقمي وحماية المستخدم من مخاطر الانترنت "، ضمن فعاليات الملتقى الاول الذي نظمته الادارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ، وذلك بمقر الادارة في المحافظة .وتناولت الورشة التي قدمها المستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صالح بن علي الربيعة محاور عدة، تمثلت في الأمن الرقمي في المملكة ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمن المعلوماتي، وأبرز مخاطر الانترنت، وخدمة ترشيح الانترنت الذي تقوم به الهيئة، والإحصائيات التي قامت بها الهيئة في أعمال الحجب المنفذة، إلى جانب التطرق لدور الهيئة في التوعية المجتمعية عن خطورة الجريمة المعلوماتية.// انتهى //16:01ت م