نجران 11 شعبان 1439هـ الموافق 27 أبريل 2018م واساختتمت وحدة تطوير الموارد البشرية بتعليم منطقة نجران أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "الجودة طريقك للقيادة الاحترافية"، بحضور 133 متدربة، وذلك بمقر قاعة الشؤون التعليمية.واستهدف البرنامج الذي نفذته مديرة إدارة الجودة عالية آل الحارث على مدى ثلاثة أيام، مديرات المدارس والإداريات والمهتمات بالجودة التعليمية لتعريفهن بمفهوم القيادة التقليدية، والإلمام بمفهوم القيادة التحويلية وكيفية استخدام الجودة في المناهج، والتعريف بكيفية تغيير إستراتيجيتها، وكيفية تغيير ثقافة المدرسة، وحسم الأمور، واتخاذ القرارات، وماهية القيادة المستقبلية، وكذلك الإلمام بالتحولات في دور القيادة المدرسية.وتضمن البرنامج عدة محاور أهمها الجودة طريقك للقيادة الاحترافية، ومهارة القيادة والإشراف، ومهارة الاستثمار في البشر.//انتهى//16:04ت م