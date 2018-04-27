بيروت 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستتعرض الأحياء السكنية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق لقصف متواصل وعنيف ما تسبب بارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين واتساع رقعة الدمار في المخيم .وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان اليوم أن قوات نظام الأسد استخدمت خلال قصفها للمناطق السكنية في مخيم اليرموك أنواع جديدة من القذائف والصواريخ التي تسببت بحرائق كبيرة في الأماكن التي تستهدفها .يذكر أن نظام الأسد والمجموعات المسلحة الموالية له يشنون حملة عسكرية عنيفة تستهدف مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم منذ الـ 19 من شهر إبريل الجاري، مما تسبب بوقوع العشرات من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين بالإضافة إلى دمار طال معظم أحياء مخيم اليرموك .وأكدت مجموعة العمل في بيانها عدم تواجد أي فرق إسعاف أو دفاع مدني داخل مخيم اليرموك بسبب توقف معظم المؤسسات الإغاثية والأهلية عن العمل داخل المخيم الأمر الذي يضاعف المخاوف على حياة المدنيين المقيميين داخله خصوصًا خلال الأيام الأخيرة التي شنت فيها قوات النظام مئات الغارات على المخيم حيث تؤكد التقارير من المخيم وجود العديد من المدنيين العالقين حتى اللحظة تحت ركام الأبنية وعدم تمكن الأهالي من إنقاذهم بسبب عدم توفر أي من الآليات اللازمة أو الفرق المتخصصة بالإنقاذ .وكانت اللجان الشعبية والمؤسسات الإنسانية في مخيم اليرموك قد أطلقت نداءات متكررة للهلال والصليب الأحمر الدوليين يطالبوهما فيها بالتحرك العاجل والفوري لحماية الجرحى والمرضى والمسنين بمخيم اليرموك .م ك // انتهى //16:07ت م