جدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز لعين العزيزية، إنشاء مصنع لإنتاج عبوات مياه الشرب بالشراكة مع القطاع الخاص، ومحطة تحلية في مركز يلملم التابع لمحافظة الليث والذي سيخدم " 6 " قرى يسكنها قرابة " 18 " ألف نسمة بالإضافة الى الهوية البصرية الجديدة للوقف "شعار" الوقف ".ووافق المجلس خلال ترأس سموه بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر للاجتماع الثالث للوقف بمقر الإمارة بجدة مؤخرا، على بناء خزان مياه بسعة " 30 " ألف لتر يخدم محافظتي بحره والجموم.واستعرض المجلس انجازات الوقف والميزانية التقديرية للعام المالي الحالي والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.// انتهى //16:13ت م