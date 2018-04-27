اقتصادي / البورصة الأردنية ترتفع بنسبة 0.42 % في أسبوع
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
عمّان 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.42 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2195 نقطة مقارنة مع 2186 نقطة للأسبوع السابق .
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي حوالي 6.3 مليون دينار أردني مقارنة مع 4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 56.5 في المئة .
وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 31.3 مليون دينار أردني ، مقارنة مع 20 مليون دينار للأسبوع السابق .
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 21.5 مليون سهم، نفذت من خلال 11585 صفقة .
م ر // انتهى //
17:15ت م