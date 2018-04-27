عمّان 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.42 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2195 نقطة مقارنة مع 2186 نقطة للأسبوع السابق .وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي حوالي 6.3 مليون دينار أردني مقارنة مع 4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 56.5 في المئة .وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 31.3 مليون دينار أردني ، مقارنة مع 20 مليون دينار للأسبوع السابق .أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 21.5 مليون سهم، نفذت من خلال 11585 صفقة .م ر // انتهى //17:15ت م