تونس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسافتتح وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي أنور المعروفي بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية اليوم، معرض "الأسبو" للإذاعة والتلفزيون وسوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية المصاحبان لفعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .وتوقف الوزير التونسي خلال جولته عند جناح المملكة ضيف شرف المهرجان ، حيث كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي ورئيس وفد المملكة المشارك في المهرجان المستشار بهيئة الإذاعة والتلفزيون سعد الجريس .واطلع المعروفي خلال الزيارة على ما يقدمه الجناح من فعاليات تهدف إلى التعريف بنشاطات وأعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وتقديم معلومات عن ما تضمه الهيئة من إذاعات وقنوات من بينها قناة " sbc " الجديدة المقرر إطلاقها بداية شهر رمضان القادم .وأعرب وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن ترحيبه باختيار المملكة ضيف شرف للمهرجان ، مشيدًا بالتطور الكبير الذي حققته المملكة في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي عمومًا .من جانبه، نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي في تصريح مماثل بالمشاركة المتميزة للمملكة في جميع فعاليات الدورة 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ؛ وهو ما يعكس التقدير الكبير للمملكة ومواقفها من القضايا العربية .ويسمح المعرض للجهات المشاركة بتقديم أحدث الإنتاجات الإذاعية والتلفزيونية من مسلسلات درامية وأشرطة ومنوعات وبرامج ، إلى جانب أحدث المعدات والوسائط الحديثة بشكل يمكن الزائرين من مواكبة آخر التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصال .كما يشهد سوق البرامج مشاركة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة العربية والأجنبية الناطقة باللغة العربية وشركات الإنتاج والتوزيع لعرض أعمالها من أجل الإسهام في التعريف بها والتشجيع على تسويقها وترويجها .م ك // انتهى //17:18ت م