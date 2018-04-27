الجمعة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 مأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 14096عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 182 حالة، في حين جرى التخلص من 1068طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة أنها لم تلقى إي بلاغ ، فيما استقبلت استفسارين خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //17:31ت م