الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسانطلقت أمس أولى فعاليات بطولة كأس المؤسس لقفز الحواجز ، على ميدان مركز العيد للفروسية بالجنادرية، بمشاركة واسعة من فرسان المملكة، وشهدت أولى أشواط البطولة والمخصصة للدرجة السادسة تنافس قوي نجح من خلالها الفارس زايد سعد آل زايد بتحقيق المركز الأول مع الجواد "جولدن" والمركز الثاني بجواده الآخر "وفانتا" بدون أخطاء، في حين حل في المركز الثالث الفارس " مشعل الناجم" وحصانه " هاي قاي" بفارق الزمن.وصدر الشوط الثاني والمخصص للأطفال أقل من 14 سنة، الفارس ناصر الجهني مع فرسه "ديزرت كوين" بدون أخطاء ، تلاه في المركز الثاني بفارق الزمن الفارس مكي محمد مكي والحصان "رويال قيم" ، وجاء ثالثاً الفارس راكان عايد الحارثي و "كوريانا".وفي منافسات الشوط الثاني والمخصصة للدرجة الخامسة حقق الفارس أحمد الدوعان مع حصانه "موفنبيك " المركز الأول بدون أخطاء ، تلاه بفارق الزمن الفارس عبدالله منيف والفرس "مناير" ، وجاء ثالثاً الفارس مازن اليوسف و "دوكاموركا".وفي منافسات الأشبال أقل من 16 سنة من الشوط الثالث حقق الفارس ناصر زياد الجهني اللقب الثاني مع الحصان "كويك ديزت" ، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالقادر خير الدين و "ليمت" ، والثالث عمر الصواف و"لورا".وفي المنافسة المخصصة للدرجة الرابعة من الشوط الثالث نال المركز الأول الفارس مازن اليوسف و "تي فان" ، وجاء ثانياً الفارس عبدالله أبا الخيل و "سن شاين"، وثالثاً " عبدالرحمن المطوع "وجرافيت".// انتهى //17:32ت م