الأفلاج 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس الأربعاء مهرجانها الرياضي الذي أقيم تحت شعار "الأفلاج تمشي" برعاية سعادة المحافظ زيد بن محمد آل حسين، ومستشار الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور صالح الأنصاري، وبمشاركة عدد من مدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.ويهدف المهرجان الذي استفاد منه «95» مشاركاً من مختلف الفئات العمرية إلى تعزيز ثقافة المشي في المجتمع، وتوضيح الآثار الإيجابية الناتجة عن ممارسة الرياضة، حيث انطلق المشاة بعد التأكد من سلامتهم صحياً من نقطة البداية المحددة بمقر مستشفى الأفلاج العام عند الساعة «5:30 م» إلى خط النهاية بمقر لجنة التنمية عند الساعة «6:00 م» ليتم بعد ذلك تكريم الجهات المشاركة والمواطنين بتوزيع شهادات الشكر والدروع والهدايا التذكارية، قبل أن تختتم فعاليات المهرجان بمحاضرة عن أهمية المشي ألقاها الدكتور صالح الأنصاري.من جهة أخرى أعلنت اللجنة عن استمرارية التسجيل في برنامج «قادة المستقبل»حتى الآن، الذي سينطلق الأحد المقبل، ويهدف إلى مساعدة طلاب المرحلة الابتدائية على الاستفادة من وقت الإجازة الصيفية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والمنافسات الثقافية والرياضية المنوعة، لإكسابهم المهارات العامة، وتنمية مواهبهم الخاصة وتطوير قدراتهم، حيث يخدم البرنامج «120» طالباً، وتبدأ فعالياته يومياً من الساعة «4:00م» إلى «9:00م».// انتهى //17:34ت م