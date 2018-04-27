أبهـا 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستكثّف أمانة منطقة عسير جهودها لمعالجة حاويات النفايات بمدينة أبها، وذلك ضمن مبادرة " معالجة التشوه البصري ".وأوضح المشرف على إدارتي النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة المهندس محمد سبران أنه تم معالجة أكثر من 696 حاوية نفايات متنوعة داخل أحياء مدينة أبها والقرى التابعة لها، من خلال الخطط التشغيلية لمشروعات النظافة خلال شهر أبريل الجاري, مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين عناصر عمليات إدارة النفايات، مبيناً أنه تم تأمين حاويات للنفايات مزودة بغطاء في بعض أحياء مدينة أبها للحد من عبث آفات الصحة العامة والمحافظة على جمالية المشهد الحضاري.وأكد المهندس سبران أنه تم توزيع 320 حاوية بلاستيكية ملونة في الساحات البلدية والحدائق العامة للتوعية بأهمية المحافظة على النظافة, وذلك ضمن فعاليات حملة " عسير أجمل ", إضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة وإعادة الدهان للحاويات الموزّعة في العديد من المواقع وتحسين واستبدال بعضها بأخرى ذات تصاميم عصرية حديثة لتحقق الأهداف العامة لمبادرة مدينتي 2018.// انتهى //17:34ت م