تبوك 11 شعبان 1438 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واسزار فريق من مشروع نيوم ، امس ، جامعة تبوك، التقى خلالها بمدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي ، والذي قدم شرحاً عن ما تضمه الجامعة من برامج علمية ودراسات في تخصصات الهندسة والحاسب الآلي والإدارة ومخرجات هذه التخصصات.واطلع الفريق على ورش العمل في كلية الهندسة ومركز الاستشعار عن بعد ومعامل الروبوت والطاقة المتجددة، إضافة إلى مبنى فندق الجامعة وبرج إدارة الجامعة الجديد ومباني عدد من الكليات.وأبدت جامعة تبوك استعدادها على تكييف بعض برامجها لتلبي احتياجات العمل في مشروع نيوم وذلك بإعداد الكوادر المدربة القادرة على المشاركة الفاعلة في مشروعات نيوم المستقبلية.من جانبه أبدى أعضاء الفريق إعجابهم بما شاهدوه في الجامعة من تطور في جميع برامجها ومرافقها والبنى التحتية المتكاملة، مثنين على النتائج المثمرة لهذه الزيارة.// انتهى //17:36ت م