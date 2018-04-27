جدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبد الله بن أحمد آل طاوي، أمس أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام جدة.واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن الخدمات والمشاريع التي تتبناها الجمعية في سبيل إيقاف الهدر الغذائي وحفظ النعمة من خلال ثلاثة مسارات تسير بالتوازي، وتتمثل في حفظ النعمة وفق أعلى معايير الجودة، ومسار التوعية والعمل على تغيير سلوكيات الهدر مع تقديم حلول ابتكارية إبداعية والمشاركة في وضع وصياغة الأنظمة والقوانين التي تحد من الهدر الغذائي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.من جانبه أكد آل طاوي خلال الاستقبال على استعداد الوزارة دعم الجمعية وبرامجها لما فيه مصلحة المجتمع وتطوير العمل الاجتماعي على مستوى منطقة مكة المكرمة.// انتهى //17:39ت م