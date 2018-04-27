كفر قدوم 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأصيب شاب فلسطيني بجروح في الكتف والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال اليوم، لمسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بقرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقدس .وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، مطلقة الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار "مطاطي" في كتفه وتمت معالجته ميدانيًا من قبل طاقم الهلال الأحمر .وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال استهدفوا الصحفيين بقنابل الصوت وقاموا بتهديدهم بإطلاق الرصاص عليهم إذا لم يتركوا منطقة المواجهات .م ر // انتهى //17:42ت م