لندن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستعرضت مناطق في قريتي ميدان وغزال في الريف الغربي لحماة، لقصف مدفعي من قوات النظام السوري تزامن ذلك مع قيام الطائرات الحربية بقصف أماكن في منطقة قلعة المضيق بالريف الشمالي الغربي لحماة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية .وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له , أن الطائرات الحربية قامت أيضًا باستهداف عدة مناطق في القطاعين الشمالي والجنوبي من ريف حماة، ومناطق في بلدة حربنفسه وأماكن في منطقة التلول الحمر وقرية عيدون، بالتزامن مع قصف مدفعي في بلدة كفرزيتا، بينما استهدفت قوات النظام مناطق في قرية باب الطاقة، في سهل الغاب بالريف الشمالي الغربي لحماة، ما أدى لأضرار مادية .م ك // انتهى //17:45ت م