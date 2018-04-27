الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساختتم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات التي اقيمت ضمن انشطة المركز السنوية لـ125 من مستفيداته المشمولات بالرعاية من ذوات الاعاقة و44 موظفة من العاملات معهن داخل المركز.قدم البرنامج الأول "الاسعافات الأولية" الفريق التدريبي التابع لجمعية الهلال الاحمر السعودي بقيادة الدكتورة منيرة الزامل وتضمن العديد من المحاور التي طرحت على مرحلتين نظرية وتطبيقية اهمها : الإنعاش القلبي الرئوي وانسداد مجرى الهواء والفحص والانقاذ السريع للمصابين ببعض الحالات مثل الصرع والنزيف والجروح، كما نظم المركز برنامجاً خاصاً عن أسبوع الأصم بدأ بعرض لبرنامج gridplayer للصور التعبيرية الذي يتيح للشخص الأصم اختيار الصور المناسبة التي يريد التعبير عنها لفهم احتياجاته واحتوى على العديد من الأركان التفاعلية والتعليمية الهادفة منها ركن عيش عالمنا الذي يوضح للحضور مستويات السمع وركن تعليمي لتشكيل الإسم بأبجدية الإصبع وركن آخر للتعرف على الإشارات بالإضافة إلى الأركان الترفيهية الأخرى مثل ركن الألعاب الحركية الكبرى والمسابقات.يُشار الى ان مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية يسعى من خلال اقامة هذه الفعاليات الى اكساب موظفاته الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المواقف والحالات الحرجة داخل بيئة العمل و تعريف المجتمع بحقوق الأصم وابرز الخدمات التي تقدمها مراكز التأهيل لهم.// انتهى //17:52ت م