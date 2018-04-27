الأمم المتحدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقمة التاريخية التي عقدت بين رئيسي كوريا الشمالية والجنوبية، وأثنى على شجاعة قيادة الكوريتين التي أسفرت عن الالتزامات المهمة والعمل المتفق عليه في إعلان بانمونجوم للسلام والازدهار وتوحيد شبه الجزيرة الكورية .وذكر بيان صادر اليوم ، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الكثيرين حول العالم تأثروا بالصور القوية لاجتماع الزعيمين معا للنهوض بالسلام والتناغم في شبه الجزيرة الكورية .وقال أنطونيو غوتيريش إنه يعول على الطرفين للبناء على اجتماعهما الأول وتطبيق العمل المتفق عليه بشكل عاجل لتعزيز بناء الثقة والمصالحة الكورية، والحوار الصادق، والتقدم باتجاه السلام ونزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه .وأعرب غوتيريش عن تطلعه لتكريس هذه المؤشرات ودفعها إلى الأمام في القمة المقررة بين رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في المستقبل القريب .وأكد أمين عام الأمم المتحدة التزامه واستعداده لتقديم مزيد من المساعدة لتلك العمليات المهمة .م ك // انتهى //19:16ت م